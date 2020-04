Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe in Barrenstein unterwegs - Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen

Grevenbroich (ots)

Am Samstagmorgen (25.04.) erhielt die Polizei Kenntnis von drei Autoaufbrüchen in Grevenbroich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Samstag (24.04./25.04.), 17 Uhr bis 7 Uhr. Die Diebe gelangten auf bislang noch unbekannte Weise in die auf der Wevelinghovener Straße (Mercedes B-Klasse und Ford Ka) und der Joseph-Pannenbecker-Straße (Nissan) geparkten Wagen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Rucksack und ein Apple IPhone.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Straßen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Immer wieder kommt es vor, dass Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen werden. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, sollte man sich bewusst machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

