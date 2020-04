Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallflucht - Kraftfahrer ohne Führerschein stand unter Alkoholeinfluss

Rommerskirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht und Trunkenheit beschäftigt die Polizei in Grevenbroich. Am späten Samstagabend (25.04.), gegen 23:20 Uhr, gaben Anwohner den Hinweis auf einen verdächtigen Motorradfahrer im Bereich Rommerskirchen. Ihren Angaben zufolge, fuhr der bis dato Unbekannte mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit immer wieder die Venloer Straße rauf und runter. Während der Fahndung nach der Kawasaki entdeckten sie das Bike schwer beschädigte auf der Alfred-Nobel-Allee neben einem Zaun liegen. Vom vermeintlichen Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Zwischenzeitlich hatte sich auch der Halter des demolierten Motorrades bei der Polizei gemeldet. Allem Anschein nach, hatte der nun flüchtige Unfallfahrer, mutmaßlich ein 21 Jahre alter Mann, den Schlüssel des Sportbikes auf einer privaten Feier an sich genommen. Ob mit oder ohne Wissen des Eigentümers, ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Gegen 00:20 Uhr, konnten Polizeibeamte den tatverdächtigen Unfallflüchtigen in der Ortslage Vanikum nach kurzer Verfolgung stellen. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht - der Promillewert des Mannes lag deutlich über dem Erlaubten. Die erforderlich gewordene Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Polizeiwache. Den Verlust seines Führerscheins muss der junge Mann nicht befürchten - er ist gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den 21-Jährigen kommen gleich mehrere Strafanzeigen zu. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weitere Ermittlungen bestätigten zwischenzeitlich, dass das am nicht zugelassenen Krad angebrachte Kennzeichen eine Fälschung war. Der ebenfalls 21-jährige Halter muss sich wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat in Grevenbroich.

