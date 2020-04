Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsbrand mit getöteter Person

Neuss (ots)

Am 25.04.2020 erhielt die Polizei Neuss gegen 03:15 Uhr Kenntnis von einem Wohnungsbrand auf der Gell´sche Straße in Neuss-Holzheim. Durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Neuss wurde im Rahmen der Brandbekämpfung eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolgslos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Zurzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. (st)

