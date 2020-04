Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt - Richter ordnet Untersuchungshaft gegen Verdächtigen an

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss

Wir berichteten mit Pressemitteilung vom 24.04.2020, 18:00 Uhr, über einen schwerverletzten Mann, der in einem Haus der Görlitzer Straße aufgefunden worden war. Anwohner hatten Polizei und Rettungsdienst verständigt, nachdem sie den 51-Jährigen am Mittag aufgefunden hatten. Da von einer Gewalttat auszugehen war, wurde unverzüglich eine Mordkommission unter Leitung der Polizei Düsseldorf ins Leben gerufen.

Am Freitagabend (24.04.) konnte der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Neusser, an der Görlitzer Straße festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat nach bisherigen Einschätzungen als versuchten Totschlag. Der Verdächtige verweigert die Aussage. Er ist bereits im Jahr 2018 wegen eines Körperverletzungsdeliktes verurteilt worden.

Der verletzte 51-Jährige weist mehrere Messerstiche auf und befindet sich weiterhin zur Behandlung in einem Krankenhaus. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund seines Zustandes ist eine Vernehmung noch nicht möglich gewesen.

Wie es im Detail dazu kam, dass der 51-jährige Neusser Verletzungen erlitten hat und welche Motivlage zugrunde liegt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Samstag (25.04.) wurde der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Neuss vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 41-Jährigen und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizei war am Freitag mit mehreren Streifenwagen an der Görlitzer Straße im Einsatz. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Diensthunde der Polizei waren in die Suchmaßnahmen eingebunden.

Die Ermittlungen dauern an.

Anfragen von Medienvertretern sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

