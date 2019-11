Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Raub mit Messer

Mönchengladbach - Rheydt (ots)

Ein 14jähriger geht am Samstagnachmittag über die Bylandstraße, als ihm unvermittelt ein Messer an den Bauch gehalten wird. Ein jugendlicher Täter fordert die Geldbörse sowie das Mobiltelefon. Lediglich mit einer kleinen Summe Bargeld flüchtet der Täter in Richtung Innenstadt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wird er durch Polizeibeamte gesichtet und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Hierbei wird der 15jährige Jugendliche leicht verletzt.

