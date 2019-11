Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einsatzgeschehen in der Halloweennacht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach meldet für die Halloweennacht einen insgesamt normalen Einsatzverlauf.

Die Mönchengladbacher Altstadt war bis in die frühen Morgenstunden gut besucht. Insgesamt wurden knapp 20 Einsätze mit Halloweenbezug gefahren. Hierbei handelte es sich in der Hauptsache um Sachbeschädigungen. Insgesamt vier Körperverletzungsedelikte wurden angezeigt, bei denen insgesamt zwei Personen leicht verletzt wurden. Vier Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen und konnten nach Ausnüchterung wieder entlassen werden.

Die Einsatzlage war so mit einem regulären Wochenende vergleichtbar. (so)

