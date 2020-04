Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Neuss (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße meldeten Anwohner am Freitagmittag (24.04) eine schwer verletzte Person im Hausflur. Sofort eilten Rettungskräfte und Polizei zur genannten Anschrift. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der stark blutende Mann Opfer einer Gewalttat geworden sein könnte. Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen in ein Krankenhaus. Wie der Mann verletzt wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei geht nach vorläufigen Einschätzungen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde unverzüglich eine Mordkommission eingerichtet. Beamte der Kripo übernahmen die Ermittlungen und sicherten Spuren im Haus. Hierzu wurden der Tatortbereich sowie die Görlitzer Straße gesperrt. Des Weiteren finden aktuell Vernehmungen von möglichen Zeugen statt.

Nachfragen von Medienvertretern sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

