POL-FR: Waldkirch-St. Peter: Radfahrer schwer gestürzt

Am Samstagnachmittag, dem 16.05.2020, war ein 59-jähriger Rennradfahrer vom Kandel talwärts, in Richtung St. Peter, unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet bei schneller Fahrt offensichtlich seine Jacke ins Hinterrad, was dieses dann blockierte. Beim folgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer.

