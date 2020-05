Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Yach: Arbeitsunfall - bei Waldarbeiten vom eigenen Traktor überrollt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstagnachmittag, dem 16.05.2020, war ein 58-jähriger an einem Hang mit Waldarbeiten beschäftigt. Als er seinen Traktor verließ und neben diesem stand, setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stolperte der Mann, fiel zu Boden und wurde vom Traktor überrollt. Hierbei wurde er verletzt; der Abtransport erfolgte durch einen Rettungshubschrauber.

