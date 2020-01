Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Montagabend (06.01.2020) ein 31-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll in einem Geschäft in der Bonner City ein Paar Schuhe gestohlen haben.

Gegen 17:50 Uhr war er von Ladendetektiven eines Geschäftes an der Marktbrücke bei dem Entfernen von Diebstahlssicherungen überrascht worden. Die Überprüfung des Verdächtigen durch Beamte der Wache GABI ergab, dass er bereits mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Der 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

