Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Alleinunfall auf der L163: 77-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Landstraße 163 in Swisttal zog sich am Montagmorgen (06.01.2020) ein 77-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 09:55 Uhr aus Richtung "Vier Bänke" in Richtung Dünstekoven unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam in der Folge von der Straße nach rechts ab und überschlug sich. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

