POL-FR: Wehr: Radfahrer nach Unfall vom 08.05.20 verstorben

Der 69-jährige Mann ist am 14.05.20 in einer Klinik verstorben.

Ursprungsmeldung:

Wehr: Gestürzter Radfahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein gestürzter Radfahrer ist am Freitag, 08.05.2020, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 16:20 Uhr war der 69-jährige mit seinem Rennrad auf einem Verbindungsweg zwischen Wehr und Hasel unmittelbar nach einer Senke von der Straße abgekommen. Ein Mann fand den schwer verletzten, aber ansprechbaren Radler, leistete erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Trotz eines getragenen Helms trug der Gestürzte auch Kopfverletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Uni-Klinik nach Freiburg.

