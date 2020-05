Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Samstag, 16.05.2020, auf der L 154 bei St.Blasien. Der 46-jährige war gegen 11:45 Uhr als Mittlerer einer dreiköpfigen Motorradgruppe in einer Kurve von der Straße geraten. Im Grünstreifen überschlug er sich. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er leicht verletzt. An der Suzuki des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

