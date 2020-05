Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Pkw prallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 15.05.2020, bei Rickenbach schwer verletzt worden. Gegen 22:30 Uhr war der Pkw der beiden bei Wickartsmühle in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der 34 Jahre alte mutmaßliche Fahrer und der 30-jährige Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Während der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt wurde, kam der Beifahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Waldshut. Die beiden dürften nicht angeschnallt gewesen sein. Blutproben wurden wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss erhoben und das Auto wurde beschlagnahmt. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

