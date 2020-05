Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Küchenbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Einem Rauchmelder ist es zu verdanken, dass am Freitag, 15.05.2020, in WT-Tiengen ein Küchenbrand noch rechtzeitig entdeckt wurde. Gegen 13:15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte ein Brandmelder ausgelöst. Da niemand zu Hause war, drang die Feuerwehr in die Wohnung ein und konnte einen Brand in der Küche löschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte versehentlich durch einen Bewohner die Herdplatte eingeschalten worden sein. Dadurch begann eine darauf befindliche Holzabdeckung zu glimmen. Durch den Rauch wurde der Melder aktiviert, der so Schlimmeres verhinderte.

