POL-FR: Weil am Rhein, Gemeinde Wittlingen: Diebstahl von Pedelec (E-Bike), hier: Zeugenaufruf

Am späten Samstagvormittag, 18.04.2020, zwischen 10.00-11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft auf dem Waldparkplatz "Wittlinger" ein weißes Pedelec der Marke Fischer entwendet. Das verschlossene Fahrrad wurde vermutlich in einem Fahrzeug abtransportiert. Der Waldparkplatz wird von zahlreichen Joggern und Wanderern genutzt, die eventuell Beobachtungen gemacht haben könnten. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

