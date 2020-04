Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Verkehrsunfallflucht - Rettungswagen auf Transportfahrt kippt um - glimpflicher Ausgang

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Gundelfingen, B 3/B 294

Am 18.04.2020, gegen 04:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 3/ B 294 auf Höhe der Gemeinde Gundelfingen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in silbernen Kleinwagen die Anschlussstelle Gundelfingen/Vörstetten und wollte offenbar über die westliche Auffahrt auf die Bundessstraße in Richtung Freiburg fahren. Aus bislang unbekannter Ursache - vermutlich aber nicht angepasster Geschwindigkeit - kam er in der Rechtskurve der Auffahrt von der Fahrbahn ab ins Bankett, überfuhr einen Leitpfosten und kam nach kurzer Fahrt über den Grünbereich auf die Südfahrbahn der Bundesstraße, wo er sein Fahrzeug so abfangen konnte, dass er in die rechte Fahrspur einfädelte.

Dies geschah folglich noch vor dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt.

Genau zu diesem Zeitpunkt befuhr ein beladener Rettungswagen die B 3 / B 294 auf eben dieser Fahrspur in südlicher Richtung.

Um eine Kollision mit dem dort verbotswidrig einfahrenden Verursacherfahrzeug bei der dort zulässigen hohen Geschwindigkeit zu vermeiden, muss die Fahrerin des Rettungswagens abrupt nach links auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Die Kollision kann vermieden werden. Allerdings kommt der Rettungswagen durch die schnelle Ausweichbewegung ins Schleudern und kippt auf die rechte Fahrzeugseite.

Alle vier Insassen werden glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Rettungswagen befanden sich die Fahrerin, eine Rettungssanitäterin, ein Notarzt und die glücklicherweise angegurtete Patientin. Alle Verletzten, sowie die Patientin konnten mit weiteren Rettungsfahrzeugen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Kliniken verbracht werden. Am Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR

Das Verursacherfahrzeug setzte seinen Weg fort ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Nach ersten Zeugenbeschreibungen soll es sich um einen grauen oder dunkelgrauen Kleinwagen ähnlich eines Fiat, Typ Punto handeln.

Die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg (Telefon: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, sich zu melden.

FLZ/mt

