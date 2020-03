Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Asbach (ots)

Am Samstag in den frühen Abendstunden brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Asbach ein als sich die dort wohnende Familie nicht zu Hause befand. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten diverse Schränke. Über das Stehlgut ist bislang nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell