Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Bühl (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 20 Uhr ein 31 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Bühlertalstraße bei einem Diebstahl ertappt. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Bühl stellte fest, dass der 31-Jährige wegen Urkundenfälschung zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde daher festgenommen und bis zur Haftbefehlseröffnung durch den zuständigen Richter in die Gewahrsamszelle des Polizeirevier Bühl gebracht. Außerdem erwartet ihn eine neuerliche Strafanzeige.

