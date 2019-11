Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geschlagen und getreten

Offenburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast kam es am Donnerstagmorgen am Taxistand am Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Kunde dem Taxifahrer kurz nach Mitternacht ins Gesicht geschlagen haben, als dieser ihm die Fahrzeugtür öffnen wollte. Im Gegenzug soll der Taxifahrer den Fahrgast getreten haben. Beide Kontrahenten erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell