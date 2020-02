Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Einbruch in Schulgebäude der IGS Betzdorf am Struthof

In der Nacht vom 28.02. auf 29.02.2020 brachen Unbekannte mit brachialer Gewalt eine Tür des Schulgebäudes der IGS Betzdorf auf und gelangten hierdurch ins Innere. Hier wurden zahlreiche Schränke in den Lehrerzimmern und Schulleitungsbüros durchsucht. Auch wurde ein Getränkeautomat aufgebrochen. Was im Einzelnen entwendet worden ist, bedarf noch der Prüfung durch die Verantwortlichen der Schule. Zumindest die Räumlichkeiten in denen die Abiturklausuren gelagert sind, waren unangetastet, was in den Reihen der Schulleitung für einige Erleichterung gesorgt haben dürfte. Die Polizei Betzdorf war am Mittag des 29.02.2020 zur Tatortaufnahme und Spurensicherung mit mehreren Beamten vor Ort, nachdem das Gebäude mit einem Diensthund durchsucht worden war. Der entstanden Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 9260 entgegen.

