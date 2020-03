Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Holzhandlung

Neustadt (Wied) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 19:00 und 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Holzhandlung FRIMA in Neustadt (Wied) an der L269 ein. Die unbekannten Täter durchwühlten diverse Schränke und Schubladen in dortigen Büroräumen, verließen den Tatort jedoch vermutlich ohne Beute.

