Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Autoknacker festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am frühen Morgen in der Mainzer Straße einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Mann war Zeugen aufgefallen, als er gegen 3.30 Uhr mit einer Taschenlampe in mehrere Fahrzeuge leuchtete und an deren Türgriffe zog. Die Fahndung nach dem Verdächtigen führte zum Erfolg. Die Polizei konnte einen 21-Jährigen antreffen, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte. Der Mann ist der Polizei nicht unbekannt. Die Beamten fanden bei ihm mutmaßliches Diebesgut, eine Halskette und Münzen deren Herkunft bislang nicht geklärt sind. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wer hat am frühen Dienstagmorgen den Verdächtigen im Stadtgebiet gesehen? Der 21-Jährige war mit einer schwarzen sogenannten Basecap, einer dunklen Jacke und schwarzen Jeans bekleidet. Die Jeans lagen eng an. Außerdem trug der Verdächtige auffallend weiße Schuhe. Der Mann ist schlank. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

