Polizei Münster

POL-MS: 11-jährige Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw auf Piusallee schwer verletzt

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (11.11.; 15:35 Uhr) kollidierten eine 37-jährige Autofahrerin und eine 11-jährige Fahrradfahrerin auf der Piusalle zwischen Bohlweg und Gropperstraße. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die 11-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Piusallee in verkehrter Richtung. Als sie die Straßenseite wechseln wollte, fuhr sie über den zwischen Straße und Radweg gelegenen Grünstreifen auf die Fahrbahn. Die 37-jährige Toyota-Fahrerin war auf der Piusallee in Fahrtrichtung Warendorfer Straße unterwegs. Sie erkannte das Mädchen, das plötzlich zwischen den am Straßenrand parkenden Autos auftauchte, zu spät und erfasste die Schülerin mit ihrem Wagen. Die 11-Jährige stürzte zu Boden. Sie wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad in Höhe von etwa 3.000 Euro.

