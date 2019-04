Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Betrunken eingeschlafen

Ense (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde die Polizei über ein verdächtiges Auto in Bittingen, auf dem Bittinger Haarweg informiert. Als die Beamten dort eintrafen fanden sie den Wagen, mit laufenden Motor, und einem 26-jährigen Mann vom Möhnesee, der in dem verschlossenen Wagen schlief. Durch klopfen versuchten die Gesetzeshüter auf sich aufmerksam zu machen, was nach einiger Zeit vom mäßigen Erfolg gekrönt war. Der junge Mann wurde nun aufgefordert die Autotür zu öffnen. Statt der Aufforderung nachzukommen legte er einen Gang ein und versuchte mit dem Auto fortzufahren. Hierbei würgte er aber den Motor ab. Die Beamten drohten nun die Scheibe einzuschlagen. Nachdem er den Motor wieder gestartet hatte und versuchte erneut fortzufahren schlug ein Beamter die Seitenscheibe ein und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Dem 26-Jährigen wurden Handfesseln angelegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Anschließend erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines, die Entnahme der Blutprobe im Krankenhaus und das Verbot, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu führen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell