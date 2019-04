Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Geldautomaten angegangen

Werl (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 7.45 Uhr, dass in dem früheren Gebäude einer Bank, welches jetzt auch als Restaurant genutzt wird, die Tür neben dem dort befindlichen Geldautomaten an der Unnaer Straße, offen stand. Die Geldautomaten waren außer Betrieb. Dies verwunderte die Frau, worauf sie die Polizei informierte. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass ein unbekannter Täter zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen die Schlösser eines dortigen Einfahrtstores und einer rückwertigen Tür so beschädigte hatte, dass er in das Innere des Gebäudes gelangen konnte. Hier hebelte er verschiedene Türen auf, zerstörte einen Bewegungsmelder und eine Deckenkamera, bis er an die Rückseite der Geldautomaten gelangte. Einen der Automaten öffnete er dann gewaltsam und entwendete das Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell