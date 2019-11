Polizei Münster

POL-MS: Wohnmobil am Templerweg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils im Zeitraum von Sonntag (10.11., 14.45 Uhr) bis Montag (11.11., 8 Uhr) am Templerweg sucht die Polizei Zeugen.

Der weiße Fiat vom Typ 4020 stand auf dem Parkstreifen, ist in Münster zugelassen und hat an beiden Seiten einen orange-farbenden Streifen. Am Heck ist ein Fahrradträger von Thule montiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

