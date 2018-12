BPOL-F: 30- Jähriger belästigt Frau sexuell am Südbahnhof Frankfurt am Main - Festnahme

Frankfurt am Main (ots) - Am Freitag, dem 30. November, nahm die Bundespolizei am Südbahnhof Frankfurt am Main nach erfolgreicher Fahndung einen 30- jährigen Mann fest, der zuvor eine Reisende sexuell belästigte.

Während die Frau auf ihre S- Bahn wartete, näherte sich der polnische Staatsangehörige von hinten und fasste ihr an die Brust, die Taille und zwischen die Beine. Obwohl die Frau sich sofort zur Wehr setzte, ließ der Mann nicht von ihr ab. Letztlich half ihr nur die Flucht zu in der Nähe befindlichen Passanten, welche der Dame couragiert zur Seite standen und weitere Übergriffe verhinderten.

Nachdem das Geschehene der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet wurde, fanden intensive Fahndungsmaßnahmen statt, in dessen Folge der Tatverdächtige festgenommen werden konnte.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung wurde der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt.

