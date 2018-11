BPOL-F: Schlägerinnen festgenommen

Darmstadt Frankfurt am Main (ots) - Am 26.11.2018 nahm die Bundespolizei Frankfurt am Main Hauptbahnhof zwei Frauen fest. Eine der beiden hatte mit einem Schotterstein auf den Kopf einer 21-jährigen Frau geschlagen. Der Tat ging ein massiver Streit im Zug von Darmstadt nach Frankfurt am Main voraus. Dort hörten die zwei Verhafteten laut Musik wodurch sich die 21-Jährige gestört fühlte. Der Streit eskalierte schließlich, bis die 21-jährige Frau mit einer blutenden Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Bundespolizei konnte die mutmaßlichen Täterinnen aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugen rasch finden und festnehmen. Gegen die beiden leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Koppenhöfer

Telefon: 0261/399-1016

E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell