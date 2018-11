BPOL-F: Mann stürzte im Bahnhof Frankfurt-Süd gegen einfahrende S-Bahn

Frankfurt (ots) - Ein 86-jähriger Mann fiel am vergangenen Samstag gegen 18:30 Uhr im Bahnhof Frankfurt-Süd gegen eine einfahrende S-Bahn. Dabei geriet er mit seinem Arm zwischen den Zug und die Bahnsteigkante. Zum Glück erlitt der Frankfurter lediglich Schürfwunden am Kopf und beiden Armen. Er wurde zur Behandlung in die Uniklinik gebracht. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Offenbar torkelte der Verletzte aufgrund eines Schwindelanfalls über den Bahnsteig 4 und geriet dabei gegen die einfahrende S-Bahn. Eine Fremdeinwirkung ist, den Ergebnissen der Videoauswertung nach, ausgeschlossen. Das entsprechende Bahngleis wurde in der Zeit von 18:44 Uhr bis 19:03 Uhr gesperrt. Es kam zu geringen zeitlichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Koblenz

Bianca Jurgo

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0261/399-1012

E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell