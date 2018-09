POL-FR: Wehr: Frontalkollision - zwei schwer Verletzte - Vollsperrung B 518

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 518 bei Wehr-Öflingen. Kurz vor 06:30 Uhr war ein 18-jähriger Fahranfänger auf der Bundesstraße in Richtung Wehr unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. In der Folge zog er seinen Alfa nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford auf dessen Fahrspur. Der Alfa-Fahrer und die 29 Jahre alte Ford-Fahrerin kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ebenso trug die Leitplanke einen Schaden davon. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei rund 14000 Euro liegen. Die Bundesstraße war während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung durch Öflingen eingerichtet. Gegen 08:40 Uhr war die Straße wieder frei. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell