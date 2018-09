POL-FR: Breisach: Raub beim Busbahnhof - Täter entwendet Geldbeutel und tritt Opfer

Freiburg (ots) - Bereits am Freitagabend, 07.09.2018, wurde bei der Polizei in Breisach folgender Fall angezeigt.

Der 19jährige Geschädigte gab an, gegen 20:00 Uhr am Busbahnhof seinen Roller aufschließen zu wollen, als er bemerkte wie ihm von hinten eine Person in die rechte Jackentasche griff und seinen Geldbeutel entnahm. Kurz darauf habe ihm der bislang unbekannte Täter einen Tritt versetzt, worauf er zu Boden fiel. Im Gerangel konnte er den Täter wohl noch fest in die Hand beißen, worauf dieser von ihm abließ und flüchtete.

Da beim Sturz die Brille des Geschädigten verloren ging, liegt lediglich eine vage Täterbeschreibung des männlichen und als blond und schlank beschriebenen Täters vor. Ein Dialekt konnte nicht festgestellt werden. Er erbeutete einen Bargeldbetrag im niederen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8825777.

