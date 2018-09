POL-FR: Bad Krozingen - Unfallflucht durch wachsamen Verkehrsteilnehmer ermittelt

Freiburg (ots) - Der Fahrer eines Ford Transit befuhr am Montagabend, 10. September die L 120 in östlicher Richtung. Das Fahrzeug steuerte aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer des Ford Transit hielt kurz an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Ein wachsamer Verkehrsteilnehmer wendete nach Erkennen der Verkehrsunfallflucht kurzerhand seinen Wagen und fuhr dem Unfallverursacher hinterher. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und der Polizei mitteilen. Diese konnten schließlich den 78-jährigen Fahrzeuglenker ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein beschlagnahmt.

