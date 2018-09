POL-FR: Hochschwarzwald, St. Märgen,L 128, Unfall im Begegnungsverkehr mit einer leichtverletzten Person

Freiburg (ots) - Ein Pkw-Fahrer befuhr am 10.09.18, gegen 17.00 Uhr, die L128 von St.Märgen in Richtung Wagensteig. In einer 90-Grad-Kurve kam der Unfallverursacher, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Deren Fahrzeug wurde aufgrund des Aufpralls in die Leitplanke geschleudert, welche dadurch leicht beschädigt wurde. An beiden Fahrzeuge enstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf ca. 10.000 Euro summiert. Die Freiwillige Feuerwehr St.Märgen war mit 15 Helfern vor Ort, übernahm die Brandsicherung, sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe und unterstützte bei der Bergung der Fahrzeuge. Nach der Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

