Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfall zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

In der Klettgaustraße kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei sich der 20-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Unfall passierte gegen 17:30 Uhr, als eine 35 Jahre alte Autofahrerin nach links auf einen Parkplatz abbog und der Motorradfahrer in diesem Moment überholte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Leicht verletzt überstand der Motorradfahrer den Unfall, der sich selbstständig in ärztliche Behandlung begab. An den Fahrzeugen wurde ein Schaden von jeweils mehreren tausend Euro verursacht.

Lauchringen: Brand - Terrasse steht in Flammen - Ursache unbekannt

Zu einem Brand wurde am Montagabend die Feuerwehr in die Kirchstraße nach Oberlauchringen gerufen. Gegen 17:30 Uhr gingen mehrere Notruf ein, dass es an einem Haus dort lichterloh brennen würde. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Terrassenanbau war an einem Wohnhaus aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Überdachung und die Möbel fingen Feuer. Bevor es auf das Haus übergriff, konnte es gelöscht werden. Am Haus barsten durch die Hitzeentwicklung mehrere Fenster, der Rauch zog ins Innere, weshalb es zunächst unbewohnbar war. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen war im Einsatz, wie auch der Rettungsdienst. Verletzte gab es keine.

