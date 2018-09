Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/Waldshut: Rollerfahrer stürzt nach Überholvorgang - Zeugensuche!

Nachdem er von einem schwarzen Transporter überholt worden war, stürzte am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Oberalpfen und Waldkirch ein Jugendlicher mit seinem Roller und verletzte sich dabei leicht. Der Junge war gegen 07:10 Uhr mit seinem Yamaha-Roller auf der K 6563 unterwegs, als er etwa in Höhe der Auffahrt zur B 500 von einem Lieferwagen überholt wurde. Ohne dass es zu einer Berührung kam, wich der junge Fahrer nach rechts aus, kam auf das Bankett und bremste. Hierbei rutschte sein Gefährt weg und er kam zu Fall. Dabei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Er suchte selbstständig einen Arzt auf. Der überholenden Transporter fuhr weiter. Inwieweit diesen Fahrer ein Mitverschulden trifft, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Deshalb bittet das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen Zeugen des Unfalles, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0). Zu dem Transporter ist bislang nur bekannt, dass er schwarz war und die Aufschrift "Motocross" aus der Seite hatte. Am Roller entstand durch den Sturz ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Albbruck: Vorfahrtsverletzung - zwei Verletzte und stark demolierte Autos

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten kam es am Montagabend in Albbruck. Gegen 20:40 Uhr beabsichtigte ein 59 Jahre alter Mann, mit seinem Audi aus der Alten Landstraße nach rechts in die Albtalstraße einzufahren. Dabei übersah er ein Auto und kollidierte mit diesem. Er selbst und die 48 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens zogen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Die Besatzungen zweier Rettungswägen kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei rund 18000 Euro liegen.

