BPOL-F: Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wechselt.

Frankfurt am Main (ots) - Am 10. Dezember 2018 verabschiedet der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Joachim Moritz den bisherigen Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Herrn Polizeidirektor Jürgen Geißler in den Ruhestand. Gleichzeitig wird Präsident Moritz den zukünftigen Inspektionsleiter, Polizeidirektor Rocco Stein, in sein Amt einführen. Die Bundespolizei lädt hiermit interessierte Journalistinnen und Journalisten für Montag, den 10. Dezember 2018, um 11 Uhr zur feierlichen Verabschiedung und Amtseinführung in das "Haus am Dom" Domplatz 3 in 60311 Frankfurt am Main ein. Die Anmeldung mit Kopie des Presseausweises senden Sie bitte an die Bundespolizeidirektion Koblenz Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Roonstraße 13 | 56068 Koblenz Telefon: +49 261 399-1011 | Fax: +49 261 399-1019 E-Mail: presse.koblenz@polizei.bund.de

Aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten ist die Zahl der Journalisten auf maximal 20 Personen begrenzt. Die Berücksichtigung erfolgt nach Eingang der Anmeldung und Besetzung nach den Medien Zeitung, Radio und TV.

