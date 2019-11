Polizei Münster

POL-MS: Diebe entwenden Motorroller an der Kanalstraße - Polizei stellt betrunkenen Fahrer

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (10.11., 02:44 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei unbekannte Täter an der Kanalstraße dabei, wie sie einen Motorroller entwendeten und darauf Richtung Wibbeltstraße fuhren. Er alarmierte die Polizei, die Beamten entdeckten die Täter an der Kreuzung Wibbeltstraße Ecke Langemarckstraße. Während die Polizisten den 19-jährigen Fahrer des Rollers festhalten und zur Wache bringen konnten, flüchtete der Komplize unerkannt Richtung Kleingartenanlage "Frohe Stunde".

Bei dem 19-jährigen Münsteraner stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille fest, woraufhin ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Der Täter war außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem einen als gestohlen gemeldeten Personalausweis. Die Ermittlungen zu dem Komplizen dauern an.

Hinweise zum zweiten Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Anabelle Lammering

