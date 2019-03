Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rollerfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer am Mittwoch in Borken durch einen Unfall davongetragen: Der 21-Jährige Borkener war gegen 15.50 Uhr auf dem Nordring auf den Wagen eines 46-Jährigen aufgefahren. Der Velener hatte verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

