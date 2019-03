Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Borken (ots)

Alkoholisiert saß am Mittwoch ein Autofahrer in Borken am Steuer seines Fahrzeugs. Polizeibeamte hatten den 31-Jährigen kontrolliert, als er am späten Abend mit seinem Wagen auf dem Nordring unterwegs war. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und brachten den Fahrer zur Borkener Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell