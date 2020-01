Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto rutscht Böschung hinab

Dansenberg (ots)

Glück im Unglück hatte am Montagmittag eine 34-Jährige auf der L502. Die Frau befuhr die Straße von Kaiserslautern kommend in Richtung Schopp. Kurz nach der Abfahrt Dansenberg wollte die Autofahrerin in einen Feldweg einbiegen, kam hierbei jedoch ins Rutschen und stürzte mit dem PKW einen tiefer gelegenen Graben hinab. Obwohl der Wagen auf der Beifahrerseite zum Liegen kam, blieb die Frau sowie die zwei weiteren Insassen unverletzt. Während der Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr durch Einsatzkräfte geregelt. |slc

