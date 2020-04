Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Titisee-Neustadt (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Friedenweiler

Am Donnerstagabend des 16.04.2020 ereignete sich an der Einmündung K4992 und K4964 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei beide Fahrer verletzt wurden und stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

Gegen 19:00 Uhr wollte die 70-jährige Fahrerin des verursachenden Pkw an der Einmündung auf die K4992 nach links in Richtung Eisenbach abbiegen und übersah hierbei die ordnungsgemäß von links kommende 27-jährige Fahrerin des anderen Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Da beide Pkw nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

