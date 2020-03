Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Frau hat Drogen dabei und war mit Auto unterwegs

Am Montagabend, 16.03.2020, ist eine Frau in Lauchringen kontrolliert worden, die Drogen dabeihatte und mutmaßlich unter Drogeneinfluss ein Auto fuhr. Die 22-jährige fiel gegen 18:00 Uhr einer Polizeistreife an einem Festplatz auf, als sie bei Erkennen des Streifenwagens in Hektik verfiel. Die Polizisten erkannten, wie die Frau ein Stück Alufolie in ihre Handtasche steckte. Die Frau wurde nach dem Gegenstand gefragt und händigte den Beamten mehrere Gramm Marihuana aus. Sie gab auch zu, mit ihrem Auto zum Platz gefahren zu sein. Allerdings war ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC, weshalb sie ihren Wagen stehen lassen musste und mit zur Blutprobe musste.

