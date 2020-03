Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.03.20, gegen 08.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Unteren Dorfstraße eine 66-jährige Fußgängerin angefahren. Möglicherweise wurde eine 37-jährige Mitsubishi-Fahrerin durch die Sonne geblendet und übersah hierbei die Fußgängerin. Diese wurde von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Hierbei zog sich die Frau erhebliche Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten.

