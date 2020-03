Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Baucontainer - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 13.-16.03.20, wurde am Schacht in Wyhlen ein Baucontainer aufgebrochen. Im Container wurde versucht einen gesicherten Schrank aufzubrechen bzw. zu entwenden, was jedoch aufgrund der Verankerung nicht gelang. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht mögliche Zeugen.

