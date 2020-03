Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht in der Luisenstraße

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.03.2020, zwischen 09.45 Uhr und 18.30 Uhr, wurde ein in der Luisenstraße, unter der Freiburger Brücke geparkte Mercedes Benz durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Am Mercedes wurden blaue Farbantragungen vom flüchtigen Unfallverursacher gesichert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen

