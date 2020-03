Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen- Reitunfall

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Freitag, 13.03.2020, gegen 18:00 Uhr, stürzte ein Reiter alleinbeteiligt in der Nähe des Schützenvereins Merdingen von seinem Pferd. Der 52-Jährige konnte selbst die Rettungskräfte alarmieren. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Pferd begab sich eigenständig zum naheliegenden Stall zurück.

