Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Zwei Täter schlagen und treten auf 22-Jährigen ein

Freiburg (ots)

Für Tumult kam es am Freitag, 13.03.2020, gegen 10.40 Uhr, an der Kreuzung Binzengrün/Bugginger Straße. Anlass der Auseinandersetzung war nach derzeitigem Kenntnisstand eine Vorfall im Straßenverkehr. Die 30 und 52 Jahre alten Tatverdächtigen schlugen ihrem Opfer mehrere Zähne aus. Am Boden sei der Mann getreten worden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Gegen die beiden Angreifer ermittelt der Polizeiposten Freiburg-Weingarten.

