Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Schläge und Pfefferspray - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Zwei Männer, 20 und 21 Jahre alt, wurden am Samstagabend, 14.03.2020, gegen 19.30 Uhr, von mehreren Personen in der Eisenbahnstraße angegriffen, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Beide wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die fünf- bis zehnköpfige Personengruppe sei nach dem Angriff in Richtung Innenstadt geflüchtet. Es könnte sich mutmaßlich um Teilnehmer eines Junggesellenabschieds gehandelt haben.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenaufruf: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-4221).

