POL-FR: Denzlingen: Hund beteiligt an Verkehrsunfall - Die Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Vörstetter Straße. In Höhe des Feuerwehrhauses lief ihm ein herrenloser Hund vor das Auto, den er auch erfasste. Nach der Kollision rannte der zumindest augenscheinlich nicht schwer verletzte Hund davon in Richtung Feuerwehrhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und Hinweise auf den Halter des Tieres. Bei diesem soll es sich um einen jungen Schäferhund, oder ähnliche Rasse, gehandelt haben. Das Tier ist etwa kniehoch und hat ein dunkles, glattes Fell.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch rund um die Uhr unter 07681/4074-0 entgegen.

